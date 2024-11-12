Дональд Трамп избрал Кристи Ноем на должность министра внутренней безопасности США

Она может возглавить ведомство, контролирующее таможенную и пограничную службы США, иммиграционную и таможенную полиции, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и секретную службу США.

Избранный президент США Дональд Трамп избрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем на должность главы министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает CNN.

Она может возглавить ведомство, контролирующее таможенную и пограничную службы США, иммиграционную и таможенную полиции, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и секретную службу США.

Как отмечает издание, Трамп стремился, чтобы лояльный к нему человек возглавил ведомство, которое является для него приоритетным и имеет ключевое значение для его внутренней повестки дня.

Ноем ранее была в списке кандидатов на должность вице-президента США. Однако ее отношения с Трампом изменились после публикации книги «Нет пути назад: Правда о том, что не столько с политикой и как мы двигаем Америку вперед», добавляет CNN.

В ней Ноем рассказала, что однажды убила своего 14-месячного проволочного пойнтера Крикета, когда тот не отвечал признакам «идеальной охотничьей собаки». Позже она утверждала, что «такие шутки» имели целью показать, насколько она способна выполнять ужасную работу, когда это необходимо.

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