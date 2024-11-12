Дональд Трамп обрав Крісті Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США

Вона може очолити відомство, яке контролює митну та прикордонну служби США, імміграційну та митну поліції, федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та секретну службу США.

Обраний президент США Дональд Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду очільниці міністерства внутрішньої безпеки США. Про це повідомляє CNN.

Вона може очолити відомство, яке контролює митну та прикордонну служби США, імміграційну та митну поліції, федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та секретну службу США.

Як наголошує видання, Трамп прагнув, щоб лояльна до нього людина очолила відомство, яке є для нього пріоритетним і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного.

Ноем раніше була у списку кандидатів на посаду віцепрезидента США. Однак її взаємини з Трампом змінилися після публікації книги «Немає шляху назад: Правда про те, що не так з політикою і як ми рухаємо Америку вперед», додає CNN.

У ній Ноем розповіла, що одного разу вбила свого 14-місячного дротяного пойнтера Крикета, коли той не відповідав ознакам «ідеального мисливського собаки». Пізніше вона стверджувала, що «такі жарти» мали на меті показати, наскільки вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це необхідно.

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