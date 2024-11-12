Дональд Трамп обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік послом США в ООН

У разі офіційного висунення кандидатури, вона потребуватиме схвалення Сенату.

Обраний президент США Дональд Трамп обрав республіканку Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН. Про це повідомляє Reuters.

«Для мене велика честь висунути Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН у моєму кабінеті. Еліз — неймовірно сильний, жорсткий і розумний боєць «Америки перш за все», — заявив Трамп.

Цю посаду раніше обіймала Ніккі Гейлі, яка кинула виклик Трампу на праймеріз Республіканської партії в 2024 році.

Еліз Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США.

Агентство вказує, що у свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу.

Її вважають прихильницею Трампа. Вона була на його боці під час першої спроби імпічменту у 2019 році та підтримувала після поразки на виборах 2020-го, заперечуючи проти визнання перемоги Джо Байдена в Палаті представників і заявляючи про фальсифікації, додає Reuters.

У разі офіційного висунення кандидатури, вона потребуватиме схвалення Сенату.

Як повідомлялося, що Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки, а Марко Рубіо — держсекретарем США.

Також стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

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