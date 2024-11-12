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Дональд Трамп избрал представительницу Республиканской партии Элиз Стефаник послом США в ООН

09:20, 12 ноября 2024
В случае официального выдвижения кандидатуры, она будет нуждаться в одобрении Сената.
Дональд Трамп избрал представительницу Республиканской партии Элиз Стефаник послом США в ООН
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Избранный президент США Дональд Трамп избрал республиканку Элиз Стефаник на должность посла США в ООН. Об этом сообщает Reuters.

«Для меня большая честь выдвинуть Элиз Стефаник в должность посла США в ООН в моем кабинете. Элиз – невероятно сильный, жесткий и умный боец ​​«Америки прежде всего», – заявил Трамп.

Эту должность ранее занимала Никки Гейли, бросившая вызов Трампу на праймериз Республиканской партии в 2024 году.

Элиз Стефаник – конгрессвумен из Нью-Йорка и глава Республиканской конференции в Палате представителей США.

Агентство указывает, что в свои 30 лет она стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс.

Ее считают поклонницей Трампа. Она была на его стороне во время первой попытки импичмента в 2019 году и поддерживала после поражения на выборах 2020, возражая против признания победы Джо Байдена в Палате представителей и заявляя о фальсификации, добавляет Reuters.

В случае официального выдвижения кандидатуры, она будет нуждаться в одобрении Сената.

Как сообщалось, что Трамп избрал Майка Уолта советником по нацбезопасности, а Марко Рубиогоссекретарем США.

Также стали известны имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа.

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США Дональд Трамп ООН

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