В Одесі сталася масштабна пожежа в складській будівлі

У Хаджибейському районі Одеси ліквідовано вогонь на площі 1600 м².

Джерело фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Вночі 23 листопада в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Боровського, сталася пожежа в складській будівлі. Завдяки злагодженим діям рятувальників, вогонь вдалося ліквідувати за дві години.

За повідомленням Головного управління ДСНС в Одеській області, пожежа поширилася швидко через сильні пориви вітру, охопивши площу 1600 м². Однак, на щастя, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучили 20 одиниць техніки та 74 вогнеборців від ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 4 чоловіка особового складу від Асоціації добровільних пожежних України. Крім того, були залучені підрозділи Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» Одеської міської ради та Національної гвардії України.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

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