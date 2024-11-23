Польські фермери розпочали страйк та заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали страйк біля пункту пропуску «Медика – Шегині» та висунули дві вимоги.

Фото: RMF24

23 листопада зранку польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» на кордоні з Україною. Про це повідомляє RMF24. Протестуючи, фермери висунули дві вимоги.

Перша вимога стосується збереження рівня сільськогосподарського податку на 2024 рік на рівні 2023 року. Друга – занепокоєння щодо можливого підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай). Фермери висловили намір чинити тиск на уряд, щоб ця угода не відбулася.

У рамках блокади протестувальники перекрили національну дорогу 28. Вони не пропускають вантажівки, що рухаються з України, а вантажівки, які їдуть з Польщі, пропускаються лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси та гуманітарні вантажі можуть пересуватися без обмежень.

Речник Підкарпатського воєводства Бартош Губернат пояснив, що щодо збереження податку готується законопроект, але через брак коштів у бюджеті його процедуру тимчасово призупинено. Він також додав, що фермери, які постраждали від природних катастроф, можуть отримати фінансову допомогу.

Фермери наголосили, що, якщо угода з МЕРКОСУР все ж буде підписана, вони готові продовжувати протест до кінця року.

Сьогодні близько 10:00 польські протестувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика-Шегині». За інформацією Державної прикордонної служби України, акція планується на 48 годин із можливістю продовження.

Наразі перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається накопичення вантажівок. На в’їзд в Україну очікують близько 150 вантажівок.

Обмеження передбачають:

транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни не пропускатимуться на в’їзд до Польщі;

на виїзд із Польщі вантажівки пропускатимуться по одній на годину.

Легкові автомобілі та автобуси обмеження не стосуються.

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