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Запорожская АЭС избежала блэкаута – энергетики восстановили линию

13:53, 23 ноября 2024
Энергетики восстановили питание Запорожской АЭС после обстрелов.
Запорожская АЭС избежала блэкаута – энергетики восстановили линию
Источник фото: SNA/IMAGO
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Высоковольтная линия электропередач, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины, восстановлена после повреждений, нанесенных обстрелами. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В течение недели ЗАЭС дважды была на грани блэкаута из-за интенсивных атак врага.

«Сейчас работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, восстановлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания. Благодарен энергетикам за работу. Но ситуация на станции остается угрожающей. Еще раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции», - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Запорожская АЭС остается крупнейшей атомной станцией в Европе, но ее безопасность под оккупацией остается критическим вызовом.

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Запорожье энергетика электроэнергия АЭС

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