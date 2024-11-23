На Львовщине заработала мобильная аптека для жителей отдаленных сел

Обеспечен доступ к медикаментам в 26 селах Львовщины.

Источник фото: Минреинтеграции

Жители 26 сел Львовской области получили доступ к медикаментам благодаря запуску мобильной аптеки, которая будет курсировать по Дрогобычскому (17 сел) и Самборскому (9 сел) районам. Об этом сообщил Львовский областной совет.

Передвижной аптечный пункт оснащен всем необходимым для хранения и транспортировки лекарственных средств. Его главная цель - помочь пожилым людям и тяжелобольным пациентам, которые не имеют возможности самостоятельно добраться до стационарных аптек.

Мобильная аптека будет выезжать в населенные пункты раз в неделю. У жителей будет возможность получить препараты по программе «Доступные лекарства» по электронному рецепту, а также приобрести безрецептурные медикаменты.

Львовщина стала 13-м регионом Украины, который присоединился к правительственной инициативе по запуску мобильных аптечных пунктов.

Напомним, что в августе 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет лицензированным розничным продавцам лекарственных средств создавать мобильные аптеки для обслуживания сельской местности и прифронтовых территорий в период военного положения.

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