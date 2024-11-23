Литва будет финансировать производство украинских дальнобойных дронов

Украина и Литва подписали соглашение о финансировании производства беспилотников для ВСУ.

Фото: Facebook / Rustem Umerov

Литва предоставит финансирование для производства украинских дальнобойных беспилотников. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан сегодня в Вильнюсе между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Об этом сообщил министром обороны Украины.

«Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами», - отметил Умеров.

Литовская сторона уже работает над завершением необходимых бюрократических процедур, и первые средства в поддержку этого проекта планируют направить в ближайшее время.

Кроме подписания Меморандума, во время встречи обсуждались ключевые направления сотрудничества на 2025 год, в частности подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами ПВО и развитие оборонной промышленности.

Это соглашение является важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Украиной и Литвой в сфере обороны.

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