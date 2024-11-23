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Чехія планує відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів з 2025 року

12:41, 23 листопада 2024
Чехія не поновить спеціальний дозвіл на імпорт російських нафтопродуктів після 2024 року.
Чехія планує відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів з 2025 року
Фото: Youtube
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Чехія не планує продовжувати дозвіл на імпорт нафтопродуктів російського походження після завершення його дії у 2024 році, повідомляє Reuters. Це рішення є частиною стратегії поступового зменшення залежності країни від російської енергетики.

Раніше Чехія отримала спеціальний дозвіл від ЄС на імпорт російських нафтопродуктів для забезпечення стабільності енергетичного ринку. Однак, починаючи з 2025 року, країна має намір повністю відмовитися від цього імпорту.

Європейський Союз заборонив імпорт більшості російської нафти після вторгнення Росії в Україну, але Чехія, Словаччина та Угорщина скористалися винятками через дефіцит альтернативних поставок. Чехія отримувала російські продукти переробки нафти, здебільшого через компанію Slovnaft, словацький підрозділ угорської нафтогазової групи MOL.

Проте термін дії цього виключення закінчується 5 грудня, і чеська сторона заявила, що не має наміру його продовжувати. Міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела підтвердив, що країна активно працює над забезпеченням альтернативних джерел постачання нафтопродуктів, щоб не залежати від російської енергетики.

Уряди Чехії також здійснюють модернізацію трубопроводу з Італії до Німеччини для збільшення транспортування нафти і планують повністю відмовитися від російської сирої нафти до середини 2025 року.

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росія Чехія нафта

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