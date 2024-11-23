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Метт Гетц, який зняв свою кандидатуру на посаду Генпрокурора, не збирається повертатися в Конгрес

12:39, 23 листопада 2024
Метт Гетц відкрив акаунт на Cameo після відмови від кандидатури на генпрокурора.
Метт Гетц, який зняв свою кандидатуру на посаду Генпрокурора, не збирається повертатися в Конгрес
Фото: AP
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Колишній конгресмен Метт Гетц, який зняв свою кандидатуру на посаду генерального прокурора, оголосив, що не збирається повертатися до Конгресу. Довибори в його окрузі відбудуться 1 квітня 2025 року (ні, це не жарт), повідомляє Politico.

Сам Гетц уже шукає собі заробіток і вирішив піти шляхом свого вигнаного з Конгресу колеги Джорджа Сантоса: завів акаунт на сайті Cameo, де третьосортні актори і знаменитості записують відеопривітання.

В описі акаунта Гетца написано: «Я служив у Конгресі. Трамп вибрав мене генпрокурором (але не склалося). Одного разу я звільнив спікера Палати представників». Замовити короткий ролик із Гетцем можна за 250-500 доларів.

Нагадаємо, Дональд Трамп, після того, як колишній конгресмен Метт Гетц зняв кандидатуру на пост генерального прокурора США, висунув Пем Бонді на посаду генпрокурора США.

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