Практика судов
  1. В Украине

В Украине обнародованы тысячи уголовных дел, связанных с Голодомором

14:47, 23 ноября 2024
МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о последствиях голодов.
В Украине обнародованы тысячи уголовных дел, связанных с Голодомором
Фото: УНИАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Украины вместе с Музеем Голодомора обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с последствиями Голодомора, которые теперь доступны на электронной карте. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, оцифровано более тысячи архивных дел, а также добавлена информация о документах, которые были уничтожены в 1956 году.

«Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать своей свободой», - подчеркнул Клименко.

Тысячи украинцев пережили три больших голода: в 1921-23, 1932-33 и 1946-47 годах. Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодоморов.

Хотя точное количество жертв Голодоморов остается неизвестным, историки оценивают, что погибло миллионы украинцев. Сейчас около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, и процесс признания ускорился в условиях полномасштабной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год – норма расходов на одного депутата составит 2,28 млн грн в год

Объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%, но должностные оклады депутатов не изменятся.

Минобороны выступило против законопроекта об увольнении с военной службы мобилизованных мужчин до 25 лет

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил поддержать Министерство обороны и отклонить законопроект об увольнении со службы мужчин, которым не исполнилось 25 лет, но которых успели мобилизовать.

Мужчина 8 лет незаконно находился под следствием и судом – Верховный Суд определил, как считать период для расчета размера возмещения морального вреда

Апелляционный суд постановил взыскать с государства в пользу незаконно находившегося под следствием и судом мужчины моральный ущерб в размере 2 млн грн, но Верховный Суд указал, что установление правильного периода пребывания лица под следствием и судом влияет на правильность определения минимального размера морального вреда, и уменьшил сумму до 900 000 грн.

Приговоренные к определенным видам наказаний будут оплачивать расходы, связанные с исполнением судебного решения – Верховная Рада приняла закон

Новым законом предлагается объединить полномочия уполномоченного органа по пробации и государственной исполнительной службы.

В парламенте предлагают определить основания для перевода военнослужащих ВСУ в резерв для реабилитации и восстановления

Для лиц, имеющих выслугу военной службы во время военного положения 36 месяцев, при условии нахождения воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий или участия в боях в течение 18 месяцев, предлагается установить условия перевода на службу в военный оперативный резерв для реабилитации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду