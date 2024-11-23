В Украине обнародованы тысячи уголовных дел, связанных с Голодомором

МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о последствиях голодов.

Фото: УНИАН

Министерство внутренних дел Украины вместе с Музеем Голодомора обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с последствиями Голодомора, которые теперь доступны на электронной карте. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, оцифровано более тысячи архивных дел, а также добавлена информация о документах, которые были уничтожены в 1956 году.

«Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать своей свободой», - подчеркнул Клименко.

Тысячи украинцев пережили три больших голода: в 1921-23, 1932-33 и 1946-47 годах. Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодоморов.

Хотя точное количество жертв Голодоморов остается неизвестным, историки оценивают, что погибло миллионы украинцев. Сейчас около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, и процесс признания ускорился в условиях полномасштабной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.