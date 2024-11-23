Список тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики

Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тысячи гривен. Помощь от государства по программе «Зимняя єПідтримка» является одноразовой и будет доступна для украинцев, находящихся в Украине, в том числе детям.
Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Получить ее можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек». Для этого нужно:
Как открыть карточку «Национальный кэшбек», если у вас еще нет такой:
Как отмечают в Минэкономики, открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» бесплатно. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.
Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы смогут получить помощь с помощью «Укрпочты». Список тех, кто может получить помощь через «Укрпочту» сформирует Министерство социальной политики Украины. Те, кто войдут в список на получение средств через «Укрпочту», не могут подать заявку через Дію.
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