Практика судов
  1. В Украине

Список тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики

19:35, 23 ноября 2024
Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.
Список тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тысячи гривен. Помощь от государства по программе «Зимняя єПідтримка» является одноразовой и будет доступна для украинцев, находящихся в Украине, в том числе детям.

Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Получить ее можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек». Для этого нужно:

Как открыть карточку «Национальный кэшбек», если у вас еще нет такой:

  1. Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы «Национальный кэшбэк»
  2. В Дії в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбека»
  3. Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимняя єПідтримка»
  4. Подайте заявку на получение помощи
  5. Ожидайте зачисление средств

Как отмечают в Минэкономики, открытие и обслуживание карты «Национальный кэшбек» бесплатно. Никаких налогов на полученную 1000 гривен начисляться не будет.

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы смогут получить помощь с помощью «Укрпочты». Список тех, кто может получить помощь через «Укрпочту» сформирует Министерство социальной политики Украины. Те, кто войдут в список на получение средств через «Укрпочту», не могут подать заявку через Дію.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Минсоцполитики Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о создании Государственного реестра военнослужащих и присвоении военным Military ID

У каждого военнослужащего будет уникальный идентификатор Military ID.

Снимать арест со счетов планируют автоматически – Верховная Рада одобрила законопроект о цифровизации исполнительного производства

Принятый за основу законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счета после осуществления платежа по сигналу платежной системы.

Должны вернуться с СЗЧ не позднее 1 января 2025 года: принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части

Для военнослужащих, совершивших СЗЧ, установили условия возвращения на службу.

Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

Парламент утвердил смету Верховной Рады на 2025 год – норма расходов на одного депутата составит 2,28 млн грн в год

Объем финансирования на оплату труда народных депутатов и их помощников-консультантов в 2025 году вырастет на 26,2%, но должностные оклады депутатов не изменятся.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду