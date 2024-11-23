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Вартість оренди квартири в Києві становить 68% середньої зарплати — дослідження

16:26, 23 листопада 2024
За даними аналітиків, це на 6% вище, ніж пів року тому.
Вартість оренди квартири в Києві становить 68% середньої зарплати — дослідження
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Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в листопаді 2024 року, що на 6% вище, ніж пів року тому.

Такі цифри випливають зі спільного дослідження доступності житла ЛУН і Work.ua, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, станом на листопад, оренда однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в місті, двокімнатної 100% (+11%), трикімнатної 166% (+7% порівняно з квітнем 2024 року).

У Львові – оренда однокімнатної обійдеться у 80% (+6) середньої зарплати в регіоні, двокімнатної 89% (+5%), трикімнатної 102% (+9%).

В Одесі – однокімнатні 43% (+8%), двокімнатні 59% (+14%), трикімнатні - 100% (+22%).

Найвищий показник – в Ужгороді (87%), найнижчий – у Харкові (21% зарплати).

Як зазначають у ЛУН, якщо розглядати цей показник у мирний час, то що менший відсоток, то вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. Проте в умовах війни низький рівень частіше пов'язаний із загальною небезпекою і може бути одним із чинників, чому частина людей не виїжджає в безпечніші регіони.

На противагу – вкрай високим цінам на оренду однокімнатних у порівняно безпечних Ужгороді (87%), Львові (80%), Івано-Франківську (70% від середньої зарплати), дані дослідження свідчать, що вартість оренди значно перевищує можливості людей її винаймати, зберігаючи свій добробут на належному рівні.

За даними аналітиків ЛУН, у світі оптимальною практикою вважається, коли витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу.

У релізі зазначається, що спільний аналітичний інтерактивний проєкт порівнює середні зарплати в місті з медіаною оренди житла. Графіки доступні по всій Україні, дані враховані для кожного обласного центру для одно-, дво- і трикімнатних квартир.

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Львів Київ Одеса

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