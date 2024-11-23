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Кабмин обновил критерии бронирования военнообязанных с 1 декабря – что меняется

15:27, 23 ноября 2024
Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий – начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 20 тысяч гривен.
Кабмин обновил критерии бронирования военнообязанных с 1 декабря – что меняется
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров обновил процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения.

С 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал Дія. В то же время, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями. Соответствующие изменения Правительство внесло в Постановление №76.

В Минэкономики объясняют, что алгоритм признания предприятий критически важным не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса.

Так, Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время, отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий – начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн. на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Внедряется обязательный критерий для предприятий – отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Предприятия, которые хотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через Дію подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через Дію заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Усиливается система контроля

Все решения по определению предприятий критическими обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в Дії.

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.

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Кабинет Министров Украины бронирование

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