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Четверо чоловіків намагалися за $40 тисяч «орендували» човен, щоб перепливти Тису

22:29, 23 листопада 2024
По 10 тисяч доларів заплатив кожен ухилянт за гумовий човен, проте їх затримали прикордонники.
Четверо чоловіків намагалися за $40 тисяч «орендували» човен, щоб перепливти Тису
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Четверо чоловіків спробували нелегально перепливти річку Тиса, щоб покинути Україну, заплативши організатору «безпечного маршруту» по 10 тисяч доларів кожен. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Порушників затримали прикордонники поблизу українсько-угорського кордону. Ризикувавши життям на повноводній річці, чоловіки намагалися скористатися гумовим човном для перетину кордону.

Тепер на затриманих чекають адміністративні протоколи та відповідальність за порушення закону. У ДПСУ вкотре нагадують про небезпеку таких спроб та їхні правові наслідки.

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прикордонники

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