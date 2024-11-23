У МОЗ відповіли, хто зі статусом інвалідності та коли має пройти повторний огляд

Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.
«Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціювання, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив парламентар.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрібно знати про повторний огляд людям з інвалідністю.
Так, там пояснюють, що документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.
Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.
Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:
Кому чи за яких умов можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду?
Як усе працюватиме?
Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні.
Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.
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