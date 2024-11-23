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У МОЗ відповіли, хто зі статусом інвалідності та коли має пройти повторний огляд

21:29, 23 листопада 2024
Кому чи за яких умов можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду.
У МОЗ відповіли, хто зі статусом інвалідності та коли має пройти повторний огляд
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Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

«Замість них запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціювання, обмежень життєдіяльності та здоров’я», – уточнив парламентар.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрібно знати про повторний огляд людям з інвалідністю.

Так, там пояснюють, що документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Якщо статус пожиттєвий, оцінювання проходити не потрібно.

Якщо ваш огляд мав відбутися в першій половині 2025 року – термін автоматично подовжено на 6 місяців від дати запровадження оцінювання повсякденного функціонування, тобто до 30.06.2025.

Ті, хто пропустив огляд з поважних причин, мають пройти повторний огляд до:

  • 1 листопада 2025 року – чоловіки 25-60 років із 2 або 3 групою.
  • 1 квітня 2026 року – всі інші категорії.

Кому чи за яких умов можна не проходити оцінювання в рамках повторного огляду?

  • Людям із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю.
  • Людям із важкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо).
  • Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
  • Військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.

Як усе працюватиме?

Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні.

Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.

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МОЗ МСЕК інвалідність

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