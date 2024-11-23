Українки можуть отримати безкоштовні медичні послуги під час вагітності та пологів – перелік

Українські жінки, які чекають на народження дитини, можуть безкоштовно отримувати якісні послуги з ведення вагітності та допомоги при пологах. Для цього потрібно обрати один з комунальних або приватних медзакладів, що уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що послуги та ліки надаються безкоштовно в рамках програми медичних гарантій. Це включає:
Жінки можуть обрати пологовий будинок, але не лікаря, оскільки пологи будуть проводитися черговою акушерською бригадою.
До безкоштовних послуг, які надаються за програмою медичних гарантій, входять:
Лікування ускладнень під час вагітності також входить до безкоштовного пакету, якщо медзаклад має договір з НСЗУ. Для отримання послуг жінки можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ або використовувати офіційний сайт для пошуку медичних закладів, що працюють за цією програмою.
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