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Українки можуть отримати безкоштовні медичні послуги під час вагітності та пологів – перелік

23:59, 23 листопада 2024
Вагітні жінки в Україні можуть безкоштовно отримувати послуги з ведення вагітності та пологів за програмою НСЗУ.
Українки можуть отримати безкоштовні медичні послуги під час вагітності та пологів – перелік
Джерело фото: Телеграф
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Українські жінки, які чекають на народження дитини, можуть безкоштовно отримувати якісні послуги з ведення вагітності та допомоги при пологах. Для цього потрібно обрати один з комунальних або приватних медзакладів, що уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що послуги та ліки надаються безкоштовно в рамках програми медичних гарантій. Це включає:

  • Ліки та медичні вироби
  • Знеболювальні засоби
  • Лабораторні дослідження
  • Післяпологовий моніторинг стану матері та новонародженого

Жінки можуть обрати пологовий будинок, але не лікаря, оскільки пологи будуть проводитися черговою акушерською бригадою.

До безкоштовних послуг, які надаються за програмою медичних гарантій, входять:

  • Партнерські пологи
  • Психологічна підтримка
  • Щеплення для немовлят
  • Анестезіологічне супроводження
  • Харчування в стаціонарі
  • Лабораторні та інструментальні дослідження
  • Кесарів розтин
  • Знеболення, включаючи епідуральну анальгезію

Лікування ускладнень під час вагітності також входить до безкоштовного пакету, якщо медзаклад має договір з НСЗУ. Для отримання послуг жінки можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ або використовувати офіційний сайт для пошуку медичних закладів, що працюють за цією програмою.

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