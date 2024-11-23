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Уряд оновив норми для призначення субсидій

19:17, 23 листопада 2024
До змін будь-який одноразовий закуп на суму понад 50 тисяч гривень автоматично скасовував право на отримання субсидії.
Уряд оновив норми для призначення субсидій
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Щоб підтримати українців, Міністерство соціальної політики розробило низку змін до законодавства на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Їх уже підтримав Уряд.

Зокрема:

  • на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься;
  • граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено з 50 до 100 тис. грн;
  • при цьому, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, – її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки НЕ буде враховуватись при призначенні субсидії. 

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Мінсоцполітики субсидія

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