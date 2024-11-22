У Мінрозвитку заявили про критичну ситуацію з опаленням у Кривому Розі

У місті близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення, вказують у Мінрозвитку.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Зокрема, у повідомленні сказано, що наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту.

Загалом, це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення, вказують у Мінрозвитку.

«Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань», – наголосив перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков.

Як вказується, контроль за вирішенням проблеми з теплом покладено на Мінрозвитку, НАК «Нафтогаз», ОВА та міську владу. Крім того, питання теплопостачання Кривого Рогу перебуватиме на постійному контролі Штабу з підготовки до опалювального сезону.

Нагалошується, якщо виникне така потреба, то ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності.

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