В Минразвития заявили о критической ситуации с отоплением в Кривом Роге

В городе около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления, указывают в Минразвития.

В Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

В частности, в сообщении сказано, что в настоящее время без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты.

В общей сложности это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления, указывают в Минразвития.

«Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть возобновлена ​​без промедления», – подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.

Как указывается, контроль за решением проблемы с теплом возложен на Минразвития, НАК «Нафтогаз», ОВА и городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.

Отмечается, если возникнет такая потребность, то ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных Пунктов Несокрушимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.