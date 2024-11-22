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В Минразвития заявили о критической ситуации с отоплением в Кривом Роге

16:53, 22 ноября 2024
В городе около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления, указывают в Минразвития.
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В Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

В частности, в сообщении сказано, что в настоящее время без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 заведений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты.

В общей сложности это около 110 тысяч жителей, которые до сих пор остаются без отопления, указывают в Минразвития.

«Срыв отопительного сезона недопустим, ведь от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть возобновлена ​​без промедления», – подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.

Как указывается, контроль за решением проблемы с теплом возложен на Минразвития, НАК «Нафтогаз», ОВА и городские власти. Кроме того, вопрос теплоснабжения Кривого Рога будет находиться на постоянном контроле Штаба по подготовке к отопительному сезону.

Отмечается, если возникнет такая потребность, то ГСЧС совместно с местными властями готовы к развертыванию дополнительных Пунктов Несокрушимости.

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Кривой Рог отопление

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