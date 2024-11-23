У Кривому Розі мають намір владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня – віцепрем'єр Кулеба

Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.
Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, який перебуває у Кривому Розі, заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня
«Упевнений, що до 8 грудня це питання буде вирішено», - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону 23 листопада, пише Інтерфакс-Україна.
Кулеба зазначив, що було проведено оперативний Штаб з проходження опалювального сезону за підсумками якого є низка рішень, зокрема:
«Також Мінрозвитку звертається до Службу безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі», - зазначив Олексій Кулеба.
За словами посадовця, подібні ситуації є неприпустимими, особливо, в умовах війни.
«Стабільне теплопостачання – одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами. Тепло має бути відновлене якнайшвидше», - наголосив він.
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