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У Кривому Розі мають намір владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня – віцепрем'єр Кулеба

17:02, 23 листопада 2024
Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.
У Кривому Розі мають намір владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня – віцепрем'єр Кулеба
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Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, який перебуває у Кривому Розі, заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня

«Упевнений, що до 8 грудня це питання буде вирішено», - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону 23 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

Кулеба зазначив, що було проведено оперативний Штаб з проходження опалювального сезону за підсумками якого є низка рішень, зокрема:

  • В місті працюватиме Штаб по ліквідації наслідків аварій і підключення будинків до тепла.
  • Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.
  • Запроваджується особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не здійснювались. Платіжки мають бути нульовими.
  • Кожна область негайно проведе інвентаризацію стану підготовки підприємств житлово комунального господарства до опалювального сезону.

«Також Мінрозвитку звертається до Службу безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі», - зазначив Олексій Кулеба.

За словами посадовця, подібні ситуації є неприпустимими, особливо, в умовах війни.

«Стабільне теплопостачання – одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами. Тепло має бути відновлене якнайшвидше», - наголосив він.

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Кривий Ріг опалення

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