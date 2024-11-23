У Кривому Розі мають намір владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня – віцепрем'єр Кулеба

Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.

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Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, який перебуває у Кривому Розі, заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня

«Упевнений, що до 8 грудня це питання буде вирішено», - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону 23 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

Кулеба зазначив, що було проведено оперативний Штаб з проходження опалювального сезону за підсумками якого є низка рішень, зокрема:

В місті працюватиме Штаб по ліквідації наслідків аварій і підключення будинків до тепла.

Укренерго не застосовуватиме вимкнення електрики в тій частині міста, де є проблеми з опаленням.

Запроваджується особливий контроль, щоб нарахування за опалення тим, хто фактично послугу не отримав, не здійснювались. Платіжки мають бути нульовими.

Кожна область негайно проведе інвентаризацію стану підготовки підприємств житлово комунального господарства до опалювального сезону.

«Також Мінрозвитку звертається до Службу безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо зриву опалювального сезону в Кривому Розі», - зазначив Олексій Кулеба.

За словами посадовця, подібні ситуації є неприпустимими, особливо, в умовах війни.

«Стабільне теплопостачання – одна з важливих умов безпеки та стійкості міста, яке чи не щодня під обстрілами. Тепло має бути відновлене якнайшвидше», - наголосив він.

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