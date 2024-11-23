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Очільник МЗС Франції вважає, що жодних «червоних ліній» у підтримці України не повинно бути

17:19, 23 листопада 2024
Він підтвердив дозвіл на удари по території рф французьким далекобійними ракетами, виходячи з «логіки самооборони».
Очільник МЗС Франції вважає, що жодних «червоних ліній» у підтримці України не повинно бути
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Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю BBC заявив, що Україна може бити по росії французькими ракетами великої дальності, виходячи з «логіки самооборони».

Водночас він не підтвердив, чи застосовувала Україна ракети Франції на території рф.

Також Барро зазначив, що західні партнери не повинні встановлювати жодних обмежень, щоб підтримати Україну.

Відповідаючи на запитання, чи може це означати участь французьких військ на полі бою, міністр сказав: «Ми не відкидаємо жодного варіанту».

«Ми будемо підтримувати Україну скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр», - наголосив він.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по рф.

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МЗС війна Франція

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