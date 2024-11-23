Практика судів
  1. В Україні

Залежить від багатьох речей, – Президент Зеленський висловився щодо зустрічі із Трампом

17:37, 23 листопада 2024
Володимир Зеленський відповів, що відомо щодо зустрічі із обраним президентом США Дональдом Трампом.
Залежить від багатьох речей, – Президент Зеленський висловився щодо зустрічі із Трампом
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення. Підготовчі зустрічі можливі і до інавгурації.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це сказав Президент Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine 23 листопада.

«Я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання, то напевно це мають бути відповідні, і це законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації», - пояснив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК

При підготовці до прийняття в цілому з законопроекту про МСЕК зникла анонсована норма про право особи брати участь у засіданні МСЕК онлайн, а з урахуванням ліквідації МСЕК з 2025 року поки незрозуміло, як співвідноситься новий закон з реформою.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

Міноборони виступило проти законопроекту про звільнення з військової служби мобілізованих хлопців до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив підтримати Міністерство оборони та відхилити законопроект про звільнення зі служби чоловіків, яким не виповнилося 25 років, але яких встигли мобілізувати.

Чоловік 8 років незаконно перебував під слідством та судом – Верховний Суд визначив, як рахувати період для розрахунку розміру відшкодування моральної шкоди

Апеляційний суд постановив стягнути з держави на користь чоловіка, який незаконно перебував під слідством та судом, моральну шкоду в розмірі 2 млн грн, але Верховний Суд вказав, що встановлення правильного періоду перебування особи під слідством і судом впливає на правильність визначення мінімального розміру моральної шкоди, і зменшив суму до 900 000 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Богатих
    Інна Богатих
    заступник Міністра юстиції України
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду