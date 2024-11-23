Залежить від багатьох речей, – Президент Зеленський висловився щодо зустрічі із Трампом

Володимир Зеленський відповів, що відомо щодо зустрічі із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Джерело фото: АР

Зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення. Підготовчі зустрічі можливі і до інавгурації.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це сказав Президент Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine 23 листопада.

«Я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання, то напевно це мають бути відповідні, і це законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації», - пояснив він.

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