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Україні відомо про план Путіна витіснити ЗСУ із Курщини до 20 січня

17:55, 23 листопада 2024
Володимир Зеленський заявив, що Путін поставив завдання витіснити ЗСУ із Курщини, аби продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію.
Україні відомо про план Путіна витіснити ЗСУ із Курщини до 20 січня
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Очільник країни-агресорки Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, адже для нього важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine 23 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

«Для Путіна найголовніше - витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію», - сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, Курська операція змогла показати, що Путін не здатний повністю захищати РФ. Водночас Володимир Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті – на Донеччині, на сході України.

Окрім цього, Президент додав, що українські сили продовжують захищати свою державу, і в Путіна ніколи не було таких величезних втрат, як на курському напрямку.

20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

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ЗСУ війна Володимир Зеленський

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