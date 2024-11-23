У Києві ДТП за участі маршрутки та автомобіля, фото

ДТП сталася на проспекті Романа Шухевича.

У столиці трапилася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Романа Шухевича. Як видно із фото, яке опублікували у Патрульній поліції Києва, аварія сталася за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля у суботу, 23 листопада.

У поліції не повідомляють деталі ДТП та чи є постраждалі.

Однак відомо, що аварія призвела до ускладнення руху транспорту.

Раніше стало відомо, що у Києві у маршрутку в’їхала вантажівка, там перебували люди.

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