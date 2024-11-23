Відключення світла 23 листопада достроково скасували по всій країні

Заходи обмеження споживання достроково скасовані.

У суботу, 23 листопада енергетики достроково скасували відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«Заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно до 22:00», - зазначили там.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як будуть вимикати світло 24 листопада – в Укренерго анонсували години.

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