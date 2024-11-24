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У КМДА пояснили причини шуму, який чують мешканці у деяких районах Києва

07:36, 24 листопада 2024
Шум у деяких районах міста пояснили технологічними процесами.
У КМДА пояснили причини шуму, який чують мешканці у деяких районах Києва
Джерело фото: Freepik
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У деяких районах Києва може спостерігатись шум, пов’язаний з роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Про це заявили у Київській міській держадміністрації.

Там вказали, що «тривають технологічні процеси, що є невід’ємною частиною роботи таких масштабних обʼєктів».

«Ситуація контрольована і жодним чином не несе загроз чи ризиків. Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», - зазначили у КМДА.

Як раніше повідомлялося, через технічні проблеми на обладнанні «Укртелекому» оповіщення про повітряну тривогу під час її оголошення на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів столиці відбуватиметься за допомогою гучномовців.

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Київ КМДА

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