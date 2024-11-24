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В КГГА объяснили причины шума, который слышат жители некоторых районов Киева

07:36, 24 ноября 2024
Шум в некоторых районах города объяснили технологическими процессами.
В КГГА объяснили причины шума, который слышат жители некоторых районов Киева
Источник фото: Freepik
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В некоторых районах Киева может наблюдаться шум, связанный с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Об этом заявили в Киевской городской госадминистрации.

Там указали, что «продолжаются технологические процессы, являющиеся неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов».

«Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков. Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в КГГА.

Как ранее сообщалось, из-за технических проблем на оборудовании «Укртелекома» оповещение о воздушной тревоге во время ее объявления на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов столицы будет проходить с помощью громкоговорителей.

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Киев КГГА

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