Киев будет софинансировать военным с инвалидностью переоборудование авто – заложено 10 млн гривен

Порядок выплаты пока что разрабатывается.

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В 2025 году столица частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-Защитников и Защитниц. По словам заместительницы председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марины Хонды, в 2025 году планируется охватить 100 человек с инвалидностью I и II группы среди киевлян Защитников и Защитниц. На это в городском бюджете заложено 10 миллионов гривен.

«Переход от военной службы к гражданской жизни – это сложный этап для киевлян-Защитников и Защитниц. Особенно для тех, кто получил инвалидность. Мы должны создать все условия для их комфортной жизни, дать им возможность быть мобильными и самостоятельными. Киев уже в течение года дает компенсацию в размере почти 500 тысяч гривен за приобретение автомобиля этой категории киевлян. А в 2025-м столица частично будет компенсировать переустройство уже имеющегося автомобиля для нужд человека с инвалидностью – в размере до 100 тысяч гривен», – объяснила Марина Хонда.

В настоящее время порядок выплаты разрабатывается. С ним можно будет ознакомиться на Портале Защитников и Защитниц.

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