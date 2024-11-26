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У ЦПД при РНБО спростували російський фейк про наступ на Козачу Лопань

14:12, 26 листопада 2024
Сили оборони повністю контролюють прикордоння, зазначив керівник ЦПД.
У ЦПД при РНБО спростували російський фейк про наступ на Козачу Лопань
Джерело фото: Суспільне
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Інформація про наступ російських військ на Козачу Лопань, яку поширюють російські пабліки, не відповідає дійсності.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їхні пабліки, не відповідає дійсності. Сили оборони повністю контролюють прикордоння», - написав він.

Окрім того, Центр протидії дезінформації спростував поширену у медіа інформацію про виїзд з України співробітників посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представників Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн.

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