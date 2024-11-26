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Підбурювання до надання хабаря ексдиректору ДБР — АП ВАКС залишила в силі вирок екскерівнику управління Генпрокуратури

12:06, 26 листопада 2024
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок колишньому керівнику слідчого управління Генпрокуратури Ігорю Щербині.
Підбурювання до надання хабаря ексдиректору ДБР — АП ВАКС залишила в силі вирок екскерівнику управління Генпрокуратури
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У вівторок, 26 листопада, Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін вирок ВАКС від 26 червня, яким Ігоря Щербину, який підбурив до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР, засуджено до реального позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба САП.

Таким чином, ексначальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України.

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

«Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції», - заявили у САП.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

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САП ВАКС

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