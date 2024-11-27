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Керівна партія Грузії висунула кандидатом у президенти ексфутболіста

12:06, 27 листопада 2024
«Грузинська мрія» висунула кандидатом у президенти колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі.
Керівна партія Грузії висунула кандидатом у президенти ексфутболіста
Фото: interpressnews.ge
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«Грузинська мрія» висунула свого кандидата на посаду президента країни. Ним став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі, пише «Ехо Кавказу».

Кавелашвілі був членом парламенту Грузії IX та X скликань.

Під час останніх виборів, які відбулися 26 жовтня, він пройшов у парламент під номером 18 у списку керівної партії «Грузинська мрія».

Михаїла Кавелашвілі є колишнім футболістом. Він виступав у тбіліських командах «Локомотив» та «Динамо». Ще він грав у російському «Спартак-Аланія», англійському «Манчестер Сіті», а також за швейцарські клуби та був гравцем національної збірної Грузії.

Нагадаємо, у 2024 році вперше президента Грузії обере не населення, а виборча колегія, в якій керівна «Грузинська мрія» матиме більшість місць.

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вибори Грузія

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