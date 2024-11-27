Правящая партия Грузии выдвинула кандидатом в президенты экс-футболиста

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Фото: interpressnews.ge

«Грузинская мечта» выдвинула своего кандидата на пост президента страны. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, пишет «Эхо Кавказа».

Кавелашвили являлся членом парламента Грузии IX и X созывов.

Во время последних выборов, состоявшихся 26 октября, он прошел в парламент под номером 18 в списке правящей партии «Грузинская мечта».

Михаила Кавелашвили является бывшим футболистом. Он выступал в тбилисских командах «Локомотив» и «Динамо». Еще он играл в российском «Спартаке-Алании», английском «Манчестер Сити», а также за швейцарские клубы и был игроком национальной сборной Грузии.

Напомним, в 2024 году впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, в которой руководящая «Грузинская мечта» будет иметь большинство мест.

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