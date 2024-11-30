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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности и назвала причину

20:22, 30 ноября 2024
Президент Грузии сообщила, что останется в должности до избрания легитимного парламента.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности и назвала причину
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия из-за того, что парламент страны, который она называет нелегитимным, не сможет избрать ее преемника, передает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили не признает легитимность нового состава парламента, сформированного по результатам парламентских выборов в конце октября. По ее мнению, именно поэтому этот парламент, не сможет избрать нового президента.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует, пока законно не изберут парламент, который законно выберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — сказала грузинская президент.

Она также добавила, что завтра проведет встречу с представителями общественности и политическими партиями.

«Вместе мы управляем политическим процессом, которым управляете вы снаружи, на улице и в различных сферах общества. Вместе мы выполним работу, представим будущее, которого вскоре достигнем благодаря новым выборам», – подчеркнула Зурабишвили.

Срок полномочий Зурабишвили истекает в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек.

Партия власти Грузии «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Напомним, граждане Грузии выходят на акции протеста из-за решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

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Грузия

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