В ГНС разъяснили отдельные нормы закона о повышении налогов — что ждать бизнесу

Законом 4015-ІХ изменены подходы к налогообложению прибыли финансовых учреждений, кроме страховых компаний, и пересмотрены ставки налога на прибыль.

Как известно, закон 4015–ІХ о повышении налогов вступит в силу 1 декабря (законопроект 11416-д). Ранее «Судебно-юридическая газета» анализировала, кто и как будет платить военный сбор и другие налоги.

30 ноября Государственная налоговая служба Украины обнародовала информационное письмо № 8/2024 относительно отдельных изменений в Налоговый кодекс Украины, внесенных Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения», о введении уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий и налогу на доходы физических лиц из пунктов розничной торговли горючим и налогообложение налогом на прибыль банков и других финансовых учреждений.

Новації Закону 4015-ІХ

- визначення видів доходів фінансових установ (крім страхових компаній), до яких з 1.01.2025 застосовується базова (основна) ставка податку на прибуток у розмірі 25 відсотків замість 18 відсотків;

- встановлення за 2024 рік для банків підвищеної базової ставки податку на прибуток у розмірі 50 відсотків (у тому числі для сплати авансових внесків при виплаті дивідендів), (замість діючої на сьогодні базової ставки у розмірі 25 відсотків);

- заборона банкам на врахування у 2024 році непогашених податкових збитків минулих років у зменшення об’єкту оподаткування з правом на таке врахування, починаючи зі звітних періодів 2025 року до повного їх погашення;

- запроваджено сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб платниками цих податків, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

- визначення з 1 січня 2025 року авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, у фіксованій сумі вираженій у євро замість мінімальних заробітних плат та окреме встановлення ставки для пунктів обміну іноземної валюти, які розташовані у м. Києві.

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв

Відповідно до внесених змін розділ ХІІІ «Перехідні положення» Закону № 3817 доповнено пунктом 32, згідно з яким, починаючи з дати набрання чинності Законом № 4015 – з дня, наступного за днем опублікування:

для вин виноградних та іншої виноробної продукції застосовується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 (далі – Постанова № 957), збільшений на 50 відсотків;

ДПС оприлюднює на своєму вебпорталі інформацію про розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв з дати набрання чинності Законом № 4015.

ДПС на виконання вимог положень пункту 32 розділу ХІІІ Закону № 3817 інформує про розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, який встановлено Постановою № 957 з урахуванням збільшення на 50 відсотків їх розміру на вина виноградні та на іншу виноробну продукцію, з дати набрання чинності Законом № 4015, а саме:

Ранее сообщалось, что нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.