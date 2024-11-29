Нотариусы будут подавать налоговой данные об удостоверенных договорах, но не станут налоговыми агентами – какие изменения предусматривает закон о повышении налогов

Нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах, поэтому они не получат статус налоговых агентов.

Фото: notarius.kyiv.ua

1 декабря вступит в силу закон 4015-IX о повышении налогов (законопроект 11416-д). Он предусматривает и определенные изменения для нотариусов, ранее вызвавшие вопрос, станет ли нотариус налоговым агентом.

Так, новый закон предусматривает новую редакцию норм пунктов 172.4, 173.4, 174.4 и 176.2 Налогового кодекса.

В частности, установлено, что нотариус ежемесячно в порядке для налогового расчета представляет в налоговую по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию, в которой указывает сведения об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами, включая информацию, которая предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК, включая цену (стоимость) договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора.

Также нотариус ежемесячно в порядке для налогового расчета представляет налоговой информацию, в которой указывает сведения об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами, включая информацию, которую предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 ТК, в том числе цену (стоимость) таких договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора.

Органы, в присутствии должностных лиц которых между физическими лицами осуществляются заключение и оформление договоров купли-продажи (мены, поставки), а также других договоров, осуществляют в установленном законом порядке регистрацию таких транспортных средств при наличии оценочной или среднерыночной стоимости такого движимого имущества и документа уплату налога сторонами договора, исчисленного в установленном настоящим Кодексом порядке, и ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом, представляют в контролирующий орган налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК, где указывают информацию о таких договорах (соглашениях), включая информацию о сумме дохода и сумме уплаченного в бюджет налога.

Нотариус по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах - уполномоченное должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства ежемесячно в порядке, установленном для налогового расчета, подают в налоговую информацию, в которой указывают сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, предусматриваемую налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК.

В таком же порядке нотариусы представляют информацию об удостоверении договоров дарения.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 НК предусмотрено, что лица, в соответствии с настоящим Кодексом имеющие статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные настоящим Кодексом для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета.

Как ранее объяснил нашему изданию член Комитета Верховной рады по вопросам правовой политики, народный депутат Игорь Фрис, в результате принятия этого закона с соответствующими поправками нотариусы налоговыми агентами не станут.

В частности, нотариусы и раньше подавали соответствующую информацию налоговой об удостоверенных договорах.

Таким образом, по сравнению с действующим НК меняется период – с квартального на месячный – для представления нотариусом налоговой соответствующей информации, но несколько не меняется формулировка. Конечно, при условии, что налоговая служба впоследствии не захочет «уточнить» закон своими нормативными актами.

Автор: Наталя Мамченко

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