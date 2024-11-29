Нотаріуси подаватимуть податковій дані про посвідчені договори, але не стануть податковими агентами – які зміни передбачає закон про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори, тому вони не набудуть статусу податкових агентів.

Фото: notarius.kyiv.ua

1 грудня набуде чинності закон 4015-IX про підвищення податків (законопроект 11416-д). Він передбачає і певні зміни для нотаріусів, які раніше викликали питання, чи стане нотаріус податковим агентом.

Так, новий закон передбачає нову редакцію норм пунктів 172.4, 173.4, 174.4 і 176.2 Податкового кодексу.

Зокрема, встановлено, що нотаріус щомісяця в порядку для податкового розрахунку подає до податкової за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПК, в тому числі ціну (вартість) договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору.

Також нотаріус щомісяця в порядку для податкового розрахунку подає до податкової інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПК, в тому числі ціну (вартість) таких договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору.

Органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), а також інших договорів, здійснюють у встановленому законом порядку реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого в установленому цим Кодексом порядку, та щомісяця в порядку, встановленому цим розділом, подають до контролюючого органу податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПК, в якому зазначають інформацію про такі договори (угоди), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку.

Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щомісяця в порядку, встановленому для податкового розрахунку, подають до податкової інформацію, в якій зазначають відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 ПК.

У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.

Відповідно у підпункті «б» пункту 176.2 статті 176 ПК передбачено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку - фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Як раніше пояснив нашому виданню член Комітету Верховної ради з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс, внаслідок прийняття цього закону з відповідними поправками нотаріуси податковими агентами не стануть.

Зокрема, нотаріуси і раніше подавали відповідну інформацію податковій про посвідчені договори. Стосовно необхідності подання ними податкового розрахунку, то така пропозиція дійсно містилася в першій редакції законопроекту 11416-д. Втім, з урахуванням врахованих поправок, подаватися буде не податковий розрахунок, а лише відповідна інформація.

Таким чином, порівняно з чинним ПК змінюється період – з квартального на місячний – для подання нотаріусом податковій відповідної інформації, та дещо змінюється формулювання. Однак це не означає, що нотаріуси набудуть статусу податкових агентів. Звісно, за умови, якщо податкова служба згодом не забажає «уточнити» закон своїми нормативними актами.

Автор: Наталя Мамченко

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