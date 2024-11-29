У Києві судитимуть керівника енергокомпанії за відмивання 11 млн грн

Київський підприємець постачав електроенергію за завищеними цінами.

До суду скеровано обвинувальний акт проти директора київського підприємства, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2021-2022 роках директор постачав електроенергію одній із установ Держагентства водних ресурсів за значно завищеними цінами. Електроенергію, закуплену на Українській енергетичній біржі за ринковою вартістю, він продавав за подвійною ціною для забезпечення потреб водопостачання та підтримання екологічного режиму у низці областей України.

Збитки державі склали 67,2 млн грн, згідно з економічною експертизою.

Слідство встановило, що 11 млн грн із цієї суми були переведені на рахунки фіктивних підприємств, а згодом обготівковані для легалізації.

Директора товариства звинувачують за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі справу передано до суду для розгляду.

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