В Киеве будут судить руководителя энергокомпании за отмывание 11 млн грн

Киевский предприниматель поставлял электроэнергию по завышенным ценам.

В суд направлено обвинительное заключение против директора киевского предприятия, которого обвиняют в хищении бюджетных средств и легализации имущества, добытого преступным путем. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2021-2022 годах директор поставлял электроэнергию одному из учреждений Госагентства водных ресурсов по значительно завышенным ценам. Электроэнергию, закупленную на Украинской энергетической бирже по рыночной стоимости, он продавал по двойной цене для обеспечения потребностей водоснабжения и поддержания экологического режима в ряде областей Украины.

Убытки государству составили 67,2 млн грн, согласно экономической экспертизе.

Следствие установило, что 11 млн грн из этой суммы были переведены на счета фиктивных предприятий, а затем обналичены для легализации.

Директора общества обвиняют по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

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