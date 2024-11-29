Учителя, виновные в буллинге, должны быть отстранены от работы, — образовательный омбудсмен Лещик

Надежда Лещик отметила необходимость принятия законопроекта 11543 о безопасности в школах.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 11543 о безопасности в учреждениях общего среднего образования. Он предполагает, что к работе в учебных заведениях не могут быть допущены лица с судимостями за преступления против половой свободы, насилие, буллинг или домашнее насилие.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила за соответствующие изменения в законодательстве. Об этом она отметила в интервью «УП.Життя».

В частности, она подчеркнула необходимость принятия законопроекта 11543.

«Это наша позиция, поэтому мы также хотим, чтобы были внесены изменения в законодательство о буллинге. Если суд признает педагога виновным в буллинге, его должны отстранить на год, два, три – это будут решать депутаты, Верховная Рада Украины. Надеюсь, законопроект по усилению ответственности будет», – заявила омбудсмен.

Также Надежда Лещик настаивает на продлении срока рассмотрения дел по буллингу с трех месяцев до года.

«Мы анализировали судебные решения и увидели, что более 20% дел не рассматриваются в судах из-за того, что истек срок рассмотрения – 3 месяца. Я буду инициировать, чтобы этот срок был продлен хотя бы до года, потому что суды не успевают, они перегружены», – отметила Лещик.

Омбудсмен добавила, что выгорающие на работе педагоги должны обращаться за психологической помощью или даже временно менять сферу деятельности, чтобы избежать негативного влияния на учащихся.

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