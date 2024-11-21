Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла за основу законопроект про безпеку в школах — що він передбачає

16:18, 21 листопада 2024
У школах встановлять огорожі, а також систему термінового виклику поліції для забезпечення швидкої реакції на будь-які загрози.
Рада прийняла за основу законопроект про безпеку в школах — що він передбачає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

21 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти.

Голоси «за» віддали 235 нардепів.

Міністерство освіти і науки України розповіло деталі про законопроект.

Безпечне освітнє середовище: засновники й керівники шкіл мають створити умови для безпеки учнів та працівників, забезпечити виконання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки та інших стандартів.

Профілактика правопорушень серед учнів: керівники закладів освіти мають здійснювати заходи для запобігання правопорушенням серед учнів, зокрема через упровадження правил для перебування осіб на території шкіл.

Посилення охорони й контролю: у школах встановлять огорожі, а також систему термінового виклику поліції для забезпечення швидкої реакції на будь-які загрози. Додатково посилять вимоги до осіб, що здійснюють охорону шкіл.  Це дасть змогу чітко встановити правила для сторонніх осіб, запобігти порушенням та окреслити межі закладу.

Ще одним із ключових безпекових аспектів є забезпечення шкіл укриттями, на це уряд виділив 7,5 мільярда гривень.

Раніше ми писали, що депутати подали проект про заходи безпеки, яким пропонують заборонити вигулювати собак на території шкіл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Прокурори Мін’юсту США вимагають від Google примусового продажу браузеру Chrome і компанії Android

Вимога прокурорів до Google продати їх популярний браузер є одним із останніх кроків антимонопольних органів Байдена до того, як Трамп прийме кермо влади – WP

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду