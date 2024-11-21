Рада прийняла за основу законопроект про безпеку в школах — що він передбачає

У школах встановлять огорожі, а також систему термінового виклику поліції для забезпечення швидкої реакції на будь-які загрози.

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21 листопада Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 11543 про безпеку у закладах загальної середньої освіти.

Голоси «за» віддали 235 нардепів.

Міністерство освіти і науки України розповіло деталі про законопроект.

Безпечне освітнє середовище: засновники й керівники шкіл мають створити умови для безпеки учнів та працівників, забезпечити виконання вимог щодо охорони праці, пожежної безпеки та інших стандартів.

Профілактика правопорушень серед учнів: керівники закладів освіти мають здійснювати заходи для запобігання правопорушенням серед учнів, зокрема через упровадження правил для перебування осіб на території шкіл.

Посилення охорони й контролю: у школах встановлять огорожі, а також систему термінового виклику поліції для забезпечення швидкої реакції на будь-які загрози. Додатково посилять вимоги до осіб, що здійснюють охорону шкіл. Це дасть змогу чітко встановити правила для сторонніх осіб, запобігти порушенням та окреслити межі закладу.

Ще одним із ключових безпекових аспектів є забезпечення шкіл укриттями, на це уряд виділив 7,5 мільярда гривень.

Раніше ми писали, що депутати подали проект про заходи безпеки, яким пропонують заборонити вигулювати собак на території шкіл.

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