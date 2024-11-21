Рада приняла за основу законопроект о безопасности в школах — что он предусматривает

В школах установят ограждения, а также систему срочного вызова полиции для обеспечения быстрой реакции на любые угрозы.

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21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 11543 о безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Голоса «за» отдали 235 нардепов.

Министерство образования и науки Украины рассказало детали о законопроекте.

Безопасная образовательная среда: учредители и руководители школ должны создать условия для безопасности учеников и работников, обеспечить выполнение требований по охране труда, пожарной безопасности и другим стандартам.

Профилактика правонарушений среди учащихся: руководители учебных заведений должны осуществлять меры по предотвращению правонарушений среди учеников, в частности, через введение правил для пребывания лиц на территории школ.

Ужесточение охраны и контроля: в школах установят ограждения, а также систему срочного вызова полиции для обеспечения быстрой реакции на любые угрозы. Дополнительно усилят требования к лицам, осуществляющим охрану школ. Это позволит четко установить правила для посторонних лиц, предотвратить нарушения и определить границы заведения.

Еще одним из ключевых аспектов безопасности является обеспечение школ укрытиями, на это правительство выделило 7,5 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что депутаты подали проект о мерах безопасности, которым предлагают запретить выгуливать собак на территории школ.

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