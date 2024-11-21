В Министерстве иностранных дел Украины приняли копии верительных грамот у нового посла Китая

Новоназначенным послом Китайской Народной Республики стал Ма Шенкуня.

Источник фото: mfa.gov.ua

Китай передал копии верительных грамот в МИД. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Китайской Народной Республики Ма Шенкуня.

Как отметили в МИД, дипломата из Китая поздравили с началом его миссии в Украине и отметили позитивную динамику активизации украинско-китайского политического диалога в этом году.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, в контексте использования значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем, а также взаимодействия двух стран в многосторонних форматах.

Источник фото: mfa.gov.ua

Отметим, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в посольствах Украины.

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