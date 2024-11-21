У Міністерстві закордонних справ України прийняли копії вірчих грамот у нового посла Китаю

Новопризначеним послом Китайської Народної Республіки став Ма Шенкуня.

Китай передав копії вірчих грамот до МЗС. Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китайської Народної Республіки Ма Шенкуня.

Як зазначили у МЗС, дипломата з Китаю привітали з початком його місії в Україні та наголосили на позитивній динаміці активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.

Окрім цього, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у контексті використання значного потенціалу торговельно-економічної співпраці між Україною та Китаєм, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Зазначимо, що раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.