Віз спирт під виглядом грунтовки — на Рівненщині водія оштрафували на 102 тисячі грн

Чоловік придбав 12 тонн спирту, завантажив у вантажівку для перепродажу, використовуючи підроблену накладну, де зазначався вантаж як акрилова ґрунтовка, але був викритий правоохоронцями.

Львів'янина визнано винним у придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту із використанням підроблених документів. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області оштрафував його на 102 тисячі грн і постановив конфіскувати незаконну продукцію.

Як повідомляє обласна прокуратура, у травні чоловік придбав на Рівненщині 12 тонн спирту, завантажив його у вантажівку «DAF» та віз для подальшого перепродажу. При цьому він свідомо використовував підроблену товарно-транспорту накладну, згідно з якою він перевозив акрилову ґрунтовку. Його викрили правоохоронці на АЗС у Дубні.

У суді чоловік свою вину визнав у повному обсязі. Розповів, що на злочин пішов, бо дуже треба були гроші.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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