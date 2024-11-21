Вез спирт под видом грунтовки — в Ровенской области водителя оштрафовали на 102 тысячи грн

Мужчина приобрел 12 тонн спирта, загрузил в грузовик для перепродажи, используя поддельную накладную, где указывался груз как акриловая грунтовка, но был разоблачен правоохранителями.

Львовянин признан виновным в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта незаконно изготовленного этилового спирта с использованием поддельных документов. Дубенский горрайонный суд Ровенской области оштрафовал его на 102 тысячи гривен и постановил конфисковать незаконную продукцию.

Как сообщает областная прокуратура, в мае мужчина купил в Ровенской области 12 тонн спирта, загрузил его в грузовик «DAF» и вез для дальнейшей перепродажи. При этом он сознательно использовал подложную накладную товарно-транспорта, согласно которой он перевозил акриловую грунтовку. Его разоблачили правоохранители на АЗС в Дубне.

В суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Рассказал, что на преступление пошел, потому что очень нужны были деньги.

Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.