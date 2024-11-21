Шпионила под видом волонтера — в Запорожье к 15 годам приговорили российскую агентку «007»

В Запорожье российская агентка с позывным «007», которая шпионила за Силами обороны под видом волонтера, получила 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в начале сентября 2022 года, когда она разведывала пункты базирования Сил обороны.
Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. Ее завербовали на территории общины и впоследствии отправили в областной центр как «волонтерку».
«По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы «втемную» использовать новые связи для получения разведданных.
По инструкции фсб агент должна была передавать своему российскому куратору геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья», — отметили в СБУ.
Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала враждебные задания и отправляла агентурные отчеты.
Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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