Водитель оставил свой автомобиль на проезжей части улицы и в него врезался BMW X5 — какое решение в отношении водителя принял КУС ВС

Автомобиль ГАЗ был оставлен водителем в пределах населенного пункта максимально параллельно тротуару по направлению движения у правого края проезжей части, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения и создавать последним опасность.

Верховный Суд не установил признаков состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины, в действиях водителя, который припарковал и оставил свой автомобиль на правой полосе, на проезжей части улицы. Об этом говорится в решении КУС ВС по делу от 4 ноября 2024 года № 643/9869/20 (производство № 51-2561км24).

За вироком місцевого суду водія автомобіля ГАЗ визнано винуватим і засуджено за ч. 1 ст. 286 КК України, а саме за те, що він припаркував та залишив свій автомобіль на правій смузі, на проїзній частині вулиці. При настанні темряви в умовах недостатньої видимості, усупереч вимогам п. 19.4, підпункту «а» п. 9.9, підпункту «а» п. 9.11 ПДР, водій не ввімкнув габаритні вогні, стоянкові вогні або додаткову аварійну світлову сигналізацію, порушивши правила зупинки, у результаті чого водій автомобіля BMW X5 вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ. Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля BMW X5 отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Апеляційний суд скасував цей вирок і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення. Вказав, що згідно з пунктами 15.1, 15.2 ПДР стоянка транспортних засобів на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли стоянка там неможлива, вона дозволяється біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху). А тому місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5.

Верховний Суд погодився з таким рішенням суду апеляційної інстанції та вказав, що автомобіль ГАЗ був залишений водієм у межах населеного пункту максимально паралельно тротуару за напрямком руху біля правого краю проїзної частини – якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху та не створювати останнім небезпеку. У цій дорожній ситуації дорожніх знаків чи інших обставин, які б забороняли стоянку автомобіля ГАЗ, не було. Разом з тим положення пунктів ПДР, у порушенні яких обвинувачувався водій автомобіля ГАЗ, містять вимоги до водія виключно у випадку здійснення ним зупинки, а не стоянки. Враховуючи, що поняття «вимушена зупинка», «зупинка», «стоянка», викладені в п. 1.10 ПДР, не тотожні, а є абсолютно відмінними та альтернативними видами припинення руху транспортного засобу, місцевий суд безпідставно визнав порушення водієм автомобіля ГАЗ правил зупинки.

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