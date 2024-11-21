Шпигувала під виглядом волонтерки — у Запоріжжі до 15 років засуджено російську агентку «007»

Агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів і вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

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У Запоріжжі росйська агентка із позивним «007», яка шпигувала за Силами оборони під виглядом волонтерки, отримала 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як «волонтерку».

«Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб «втемну» використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

За інструкцією фсб агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя», — зазначили в СБУ.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні «звіти».

Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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